В России заработал новый ГОСТ для раритетных автомобилей

Сегодня, 1 марта, в России вступил в силу новый ГОСТ для раритетных автомобилей и мотоциклов, утвержденный Росстандартом в конце ноября 2019 года. Как сообщают «Автоновости дня», документ устанавливает требования к безопасности и методы проверки такого транспорта.

Согласно ГОСТу, раритетными признаются легковые автомобили, мотоциклы и прицепы старше 30 лет, а также грузовики, автобусы и прицепы к ним, не предназначенные для коммерческой перевозки пассажиров и грузов, старше 50 лет, с оригинальными двигателем, кузовом и рамой (при ее наличии), сохраненные или отреставрированные до оригинального состояния.

Подтверждение оригинальности ретро-автомобиля с документарным оформлением этого в соответствии с ГОСТ Р 58686-2019 теперь позволяет его владельцу стать полноправным участником дорожного движения, то есть эксплуатировать и распоряжаться им на территории РФ без оформления «Свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства» (СБКТС).

Таким образом, у владельцев ретро-транспорта впервые появился понятный правовой механизм, благодаря которому можно будет подтвердить его оригинальность и официально занести в разряд раритетных.