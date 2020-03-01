Ученые Невады нашли связь между стоимостью авто и хамством на дорогах

Владельцы дорогих автомобилей больше других склонны к нарушениям правил дорожного движения. К такому выводу пришли ученые из Невадского университета в Лас-Вегасе, пишет Journal of Transport & Health.

В основу исследования лег эксперимент. Четыре разных человека переходили одну из улиц Лас-Вегаса по нерегулируемому пешеходному переходу, и только 28% от общего числа проехавших автомобилей остановились, чтобы пропустить их.

Тогда ученые выявили прямую зависимость между стоимостью автомобиля и вероятностью, с которой водитель пропустит пешехода на переходе и оказалось, что каждая тысяча долларов в цене машины сокращает ее на 3%.

Также выяснилось, что водители охотнее притормаживали, когда по переходу шла женщина, и чаще пропускали белым пешеходам, нежели темнокожим.