В России стартовали продажи нового кроссовера Chery Tiggo 8

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mavit
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В России стартовали продажи нового кроссовера Chery Tiggo 8

Сегодня, 1 марта 2020 года, в России стартуют продажи нового китайского кроссовера Chery Tiggo 8, построенного на платформе T1X от Chery и Jaguar Land Rover. Как сообщают «Автоновости дня», пока новинка доступна только в топовой комплектации Prestige с семиместным салоном по цене от 1 699 000 рублей.

В России стартовали продажи нового кроссовера Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 8. Фото Chery

В России стартовали продажи нового кроссовера Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 8. Фото Chery

Кроме полностью светодиодной оптики и «зимних» опций (подогревы руля, сидений, форсунок стеклоомывателя и прочего), самый укомплектованный Tiggo 8 получил шесть подушек безопасности, кожаный салон, 18-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, мультимедийный комплекс с 10,25-дюймовым сенсорным экраном, электропривод багажника, систему бесключевого доступа в салон и полный набор всевозможных электронных ассистентов водителя.

Под капотом Chery Tiggo 8 оснащается безальтернативным 2,0-литровым 170-сильным бензиновым турбомотором, который можно заправлять как 95-м, так и 92-м бензином. Пару ему составляют клиноцепной вариатор от Chery и передний привод.

В России стартовали продажи нового кроссовера Chery Tiggo 8
Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery

В России стартовали продажи нового кроссовера Chery Tiggo 8
Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery

В России стартовали продажи нового кроссовера Chery Tiggo 8
Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery

В России стартовали продажи нового кроссовера Chery Tiggo 8
Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery

В России стартовали продажи нового кроссовера Chery Tiggo 8
Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery

Новинка прошла полную адаптацию к российским условиям эксплуатации. Специально для России кроссовер получил отдельную заводскую гарантию от любых дефектов кузова и лакокрасочного покрытия сроком на 5 лет или 150 тыс. километров (в зависимости от того, что наступит раньше).

Кроссоверы в более доступных комплектациях Active (со стандартным двухрядным салоном на пять мест) и Family (без камер кругового обзора, обогрева сидений второго ряда и кожаного салона) поступят к дилерам позже. Цены на них будут объявлены дополнительно.