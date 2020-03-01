В России стартовали продажи нового кроссовера Chery Tiggo 8

Сегодня, 1 марта 2020 года, в России стартуют продажи нового китайского кроссовера Chery Tiggo 8, построенного на платформе T1X от Chery и Jaguar Land Rover. Как сообщают «Автоновости дня», пока новинка доступна только в топовой комплектации Prestige с семиместным салоном по цене от 1 699 000 рублей.



Chery Tiggo 8. Фото Chery



Chery Tiggo 8. Фото Chery

Кроме полностью светодиодной оптики и «зимних» опций (подогревы руля, сидений, форсунок стеклоомывателя и прочего), самый укомплектованный Tiggo 8 получил шесть подушек безопасности, кожаный салон, 18-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, мультимедийный комплекс с 10,25-дюймовым сенсорным экраном, электропривод багажника, систему бесключевого доступа в салон и полный набор всевозможных электронных ассистентов водителя.

Под капотом Chery Tiggo 8 оснащается безальтернативным 2,0-литровым 170-сильным бензиновым турбомотором, который можно заправлять как 95-м, так и 92-м бензином. Пару ему составляют клиноцепной вариатор от Chery и передний привод.



Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery



Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery



Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery



Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery



Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery

Новинка прошла полную адаптацию к российским условиям эксплуатации. Специально для России кроссовер получил отдельную заводскую гарантию от любых дефектов кузова и лакокрасочного покрытия сроком на 5 лет или 150 тыс. километров (в зависимости от того, что наступит раньше).

Кроссоверы в более доступных комплектациях Active (со стандартным двухрядным салоном на пять мест) и Family (без камер кругового обзора, обогрева сидений второго ряда и кожаного салона) поступят к дилерам позже. Цены на них будут объявлены дополнительно.