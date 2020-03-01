Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Глава партии правящей немецкой партии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и президента РФ Владимира Путина, чтобы положить конец войне в Сирии.

Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны «сейчас вместе усилить давление на Асада и Путина, чтобы проложить путь для политического диалога с целью положить конец ужасной войне в Сирии».

Она отметила, что ужасная гуманитарная ситуация в Сирии влияет на всех.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы «Хайят Тахрир аш-Шам»* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли более 30 военнослужащих армии Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.

*Террористическая организация, запрещенная в России.