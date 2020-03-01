Украинцам ужесточили правила въезда в Россию

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Граждане Украины с первого марта смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту. Об этом напомнили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

До этого пересекать границу с Россией граждане Украины могли по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, что было прописано действовавшим прежде соглашением между Москвой и Киевом об условиях безвизовых поездок. Новые правила въезда были определены постановлением украинского правительства от 18 декабря 2019 года.

Украинцы, покинувшие страну до 1 марта по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, смогут вернуться из России родину по тем документам, по которым из нее выехали.

Украинские чиновники подчеркнули, что пересечение границы с Россией через неподконтрольные Киеву пункты пропуска на «временно оккупированной территории» является нарушением законодательства страны.

В соответствии с нововведением, гражданам на территориях ДНР, ЛНР и Крыма предписывается оформить загранпаспорт либо соответствующий пропуск.

В правительстве Украины заявили, что пересечение границы по загранпаспорту будет более быстрым. Это связанно с тем, что пограничникам не придется вводить в базу всю информацию о гражданах и их документах в ручном режиме, она будет считываться с загранпаспорта автоматически.

При этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал новые правила пересечения границы с Россией «европейскими», хотя в некоторые страны, в том числе Белоруссию и Турцию, украинцы могут ездить по внутренним паспортам.

Глава МИД Украины также отметил, что новые правила должны лишить возможности преступников и должников бежать из страны.

Гражданам России правительство Украины запретило въезжать по внутренним паспортам еще в 2015 году, объяснив это «необходимостью усиления контроля» на границе.

По данным погранслужбы Украины, пассажиропоток на границе с Россией в 2019 году снизился на десять процентов по сравнению с предыдущим годом и составил менее десяти миллионов человек. По данным ведомства, границу с Россией в 2019 году пересекли семь миллионов украинцев, что на восемьсот тысяч меньше, чем за год до этого.