Авианосец и военные суда США вошли в Средиземное море

МОСКВА, 1 марта/ Радио Sputnik. Американский авианосец USS Eisenhower в сопровождении нескольких американских военных судов вошел в Средиземное море, сообщило РИА Новости со ссылкой на портал отслеживания судов Marine Traffic и сайт ВМС США.

По данным американского военного сайта, корабли во главе с авианосцем Eisenhower проводят операцию по обеспечению безопасности на море в международных водах.

Группировка включает в себя ракетные крейсеры USS San Jacinto и USS Vella Gulf, а также эсминцы DESRON 26 USS Stout , USS James E. Williams и USS Truxton.

Командует авианосцем капитан Кайл Хиггинс.

Американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» заложили в 1970 году. Он принимал участие в операции «Буря в пустыне» в 1991 году.

Ранее радио Sputnik сообщило, что американский эсминец вошел в акваторию Черного моря.