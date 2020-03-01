Календарь: 1 марта — Не стало Влада Листьева

В этот день в 1995 году убит журналист, ведущий, генеральный директор ОРТ Владислав Листьев.

Влад Листьев — лицо нового телевидения, новой России. Властитель дум, всенародный любимец был создателем и ведущим множества телепроектов, среди которых — «Поле чудес», «Тема», «Час пик». В 1995 году Владислав Николаевич перешёл из телекомпании «ВИД» на канал ОРТ, где занял пост Генерального директора. Он возглавил «первую кнопку» в непростое для телеканала время.

У Листьева было громадьё планов, великолепный опыт, талант. За несколько постперестроечных лет он создал на «Останкино» массовое развлекательное телевидение. Его популярность зашкаливала. Если бы журналисту удалось осуществить задуманное, то, возможно, в России было бы совсем другое телевидение. Вечером 1 марта 1995 года, через 34 дня после назначения, Влад Листьев был убит в подъезде собственного дома. Предполагаемая причина убийства — деятельность Листьева на посту гендиректора — он намеревался упорядочить оборот рекламы на Первом канале.

Смерть и похороны Листьева сопровождались широким общественным резонансом. На похоронах присутствовали десятки тысяч человек, телепередачи были остановлены, весь день 2 марта на экранах демонстрировался портрет журналиста и слова: «Владислав Листьев убит». Заявление по поводу убийства Листьева сделал президент России Борис Ельцин. Несмотря на многочисленные заявления правоохранительных органов о том, что дело близко к раскрытию, ни убийцы, ни заказчики не были найдены. Срок давности по делу истек в 2010 году.

Праздники 1 марта:

День кошек в России.

День эксперта-криминалиста МВД России.

День хостинг-провайдера в России.

Всемирный день гражданской обороны.

События дня:

1325 г. — Москва стала церковным центром Руси: князь московский Иван Калита убедил митрополита Петра перенести резиденцию из Владимира в Москву.

1555 г. — Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.

1869 г. — Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе и химическом сходстве.

Именинники:

Даниил, Илья, Павел.

Родились:

Анна Семенович (1980 г.) — российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица.

Настасья Самбурская (1987 г.) — российская актриса.

Джастин Бибер (1994 г.) — канадский певец.