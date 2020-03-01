«Турецкое контрнаступление в Идлибе, скорее всего, положит конец альянсу с Россией»

В статье для Washington Examiner он напоминает, что по последним данным, по меньшей мере 33 солдата погибли за ночь, а еще 36 получили ранения в результате авиаударов сирийских правительственных войск.

Логан считает, что Эрдоган частично виноват в этом поскольку надеялся наладить «настоящее стратегическое партнёрство» с президентом России Владимиром Путиным.

«Теперь, загнанный в угол, Эрдоган знает, что он не может позволить нападению на его президентство и нацию остаться без ответа», — указывает журналист.

Турция может теперь попытаться восстановить свои отношения с Соединёнными Штатами, которые также, вероятно, увидят в этом возможность исправить отношения, отмечает Логан.

Автор подчёркивает, что Турция должна отказаться от покупки российского ракетного комплекса С-400, а США должны поддержать развёртывание НАТО зенитно-ракетных комплексов Patriot на турецко-сирийской границе и поддержать Турцию разведкой в Идлибе.

«Чтобы поддержать нашего бывшего турецкого союзника и смягчить гуманитарные страдания и связанные с ними потоки беженцев, мы заинтересованы в том, чтобы помочь Турции», — заключает Логан.