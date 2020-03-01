Бесплатный интернет, гонорары для адвокатов и ГОСТ для ретромашин: что ждет россиян с 1 марта

В России с 1 марта вступает в силу ряд новых законов и правил.

1 марта в силу вступит закон, который предусматривает порядок и критерии определения взаимозаменяемости лекарств. По данным минздрава РФ, сейчас взаимозаменяемость определена для 16% препаратов. К концу 2021 года этот показатель должен достигнуть 95%.

Закон также разрешает ввоз в Россию отдельных партий незарегистрированных медикаментов, содержащих наркотические или психотропные вещества, если это жизненно необходимо для помощи конкретным пациентам.

С 1 марта предоставляется бесплатный интернет-доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти РФ. При использовании этих сайтов для абонентов трафик не будет тарифицироваться, а в случае нулевого баланса абонент также сможет заходить на данные ресурсы. Решение принято в рамках проекта «Доступный интернет».

С 1 марта вступает в силу ГОСТ для классических автомобилей. Под прописанные в нем требования попадают легковые автомобили, мотоциклы и прицепы старше 30 лет и грузовики старше 50 лет, предназначенные для перевозки пассажиров. При этом, чтобы считаться классическими, автомобили должны будут пройти специальную историко-техническую экспертизу и получить особый паспорт.

ГОСТ устанавливает требования к безопасности для допуска ретромашины на дорогу. Соответствовать нормам должны, например, тормозные системы, шины и колеса, фары и пожарная безопасность автомобиля.

Также в начале марта вводятся гонорары успеха для адвокатов. Граждане, ограниченные в средствах на момент заключения соглашения с адвокатом, смогут выплатить ему вознаграждение в случае выигрыша. Размер вознаграждения будет зависеть от результата. Однако гонорары успеха не могут применяться по делам об административных правонарушениях и уголовным делам.

С 1 марта банки обязаны будут информировать о блокировке электронного кошелька. Они должны сообщать своим клиентам (физическим лицам) о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа. Телефонный звонок или СМС-оповещение с объяснением причин будут

поступать от сотрудника банка в день блокировки.

Со 2 марта сотрудники служб безопасности вокзалов, аэропортов и метро смогут в экстренных случаях использовать электрошокеры. При этом запрещается применять электрошокеры против беременных, инвалидов и малолетних, кроме случаев, когда они оказывают вооруженное сопротивление. Сотрудники обязаны действовать так, чтобы вред был минимальным и при необходимости можно было оказать пострадавшему первую помощь.

С 28 марта ужесточается контроль за производством и оборотом этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств. В частности, организациям оптовой торговли лекарствами запрещается реализовывать медицинский спирт и фармацевтическую субстанцию этилового спирта.

Также с 28 марта самозанятые смогут участвовать в госзакупках на льготных условиях — таких же, как малый и средний бизнес. Это, в частности, обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнерства.

Согласно действующему закону о закупках, компании с госучастием и госкорпорации обязаны отводить малому и среднему бизнесу не менее 18% своего годового заказа, причем 15% закупок должны разыгрываться между МСП на прямых торгах — без участия крупного бизнеса.

С 28 марта вступает в силу закон, направленный на предотвращение проведения азартных игр и лотерей под видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Участника, оштрафованного за незаконную организацию азартных игр, лишат лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.