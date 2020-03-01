Назван ТОП-3 подержанных трехрядных кроссоверов

Семью местами обладают не только большие внедорожники и минивэны, но и среднеразмерные кроссоверы. На вторичном рынке можно найти подобные модели по цене не более одного миллиона рублей. «Автоновости дня» при поддержке экспертов составили ТОП-3 подержанных кроссоверов на 7 мест.

Mitsubishi Outlander XL

Более вместительная версия популярного японского кроссовера комплектуется бензиновыми моторами объемом в 2.0, 2.4 и 3.0 литра. Мощность двигателей составляет от 147 до 223 лошадиных сил. С ними агрегатируются механическая и автоматическая трансмиссии, а также вариатор.

Chevrolet Captiva

Данная модель обладает просторным и вместительным салоном, в котором без труда разместился третий ряд сидений. В движение автомобиль приводится одним из трех вариантов двигателей. Бензиновая линейка включает в себя агрегаты объемом в 2.4 и 3.0 литра мощностью в 170 и 249 л.с. Есть также неплохой турбодизель на 2.2 литра с отдачей в 180 «лошадей».

Nissan Qashqai +2

Удлиненный вариант кроссовера является вполне полноценной отдельной моделью с заметно переработанной задней частью кузова. В связи с этим третий ряд сидений расположился вполне органично, предоставляя достаточно места седокам. Под капотом 7-местного «Кашкая» располагаются моторы на 1.6 и 2.0 литра мощностью в 115 и 140 лошадиных сил.

Кроссоверы с дополнительной пассажировместимостью являются весьма универсальным транспортным средством как для города, так и для поездок по проселочным дорогам.