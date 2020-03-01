Опубликовано видео, сделанное за мгновение до смерти участников банной вечеринки в Москве

В сети появилось видео, сделанное за пару мгновений до трагедии на банной вечеринке в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко.

На кадрах видно, как люди в защитных костюмах выбрасывают в бассейн более 20 килограммов сухого льда и прыгают в образовавшееся облако. Кто-то за кадром неудачно шутит: «Его нет, он умер». На этом видео обрывается.

В следующий момент люди начали синеть и терять сознание. Выделившийся углекислый газ вытеснил воздух, люди стали задыхаться. В итоге двое человек скончались на месте, шестеро госпитализировали.

Чуть позже в реанимации скончался муж блогера Валентин Диденко. Вдова не забывает записывать ролики при полном макияже. За сутки количество подписчиков увеличилось на 100 тысяч.