Оштрафували лучан, які створили стихійні сміттєзвалища біля будинків

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mavit
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Оштрафували лучан, які створили стихійні сміттєзвалища біля будинків

Відділ контролю за благоустроєм та санітарним станом міста провів активну роботу стосовно виявлення та усунення фактів засмічення вулиць на території міста.

Про це пишуть на сторінці луцьких муніципалів у фейсбуці.

Складування будівельних матеріалів, гілля та сміття були виявлені на вулицях: Потебні, Гулака-Артемовського, Митрополита Андрея Шептицького, пр. Відродження.

Відповідальним особам були видані приписи на прибирання території. У разі невиконання вимог приписів буде складено протоколи про адміністративні правопорушення за порушення ст. 152 КУпАП. Штраф за вказані порушення від 340 до 1360 грн.

Оштрафували лучан, які створили стихійні сміттєзвалища біля будинків

Оштрафували лучан, які створили стихійні сміттєзвалища біля будинків

Оштрафували лучан, які створили стихійні сміттєзвалища біля будинків

Оштрафували лучан, які створили стихійні сміттєзвалища біля будинків