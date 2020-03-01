Америка не готова к прямым столкновениям в Сирии

Новости Сирии сегодня, 01.03.2020, указывают на силовую операцию, которую проводит турецкая армия. Несмотря на многочисленные человеческие потери, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен и дальше действовать в аналогичном ключе.

Сирия 1 марта: последние новости

Глава турецкого Генштаба Яшар Гюлер обсудил по телефону ситуацию в Сирии с председателем Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил США Марком Милли после того, как турецкие военные попали под ответный огонь в сирийском Идлибе. По информации турецких СМИ, стороны обсудили сложившуюся на текущий момент ситуацию, однако детали беседы не раскрываются.

На фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе турецкий глава, активно пытающийся оккупировать провинцию, решил обратиться за помощью к еще одной незаконно находящейся в Сирии стороне.

Накануне Эрдоган побеседовал с американским коллегой Дональдом Трампом. Стороны по итогам разговора подтвердили решимость вытеснить Сирийские правительственные войска в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердили решимость Анкары вытеснить сирийскую армию за пределы Идлибской зоны деэскалации, говорится в сообщении администрации турецкого лидера в пятницу.

«Сегодня вечером состоялся телефонный разговор между нашим президентом Тайипом Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом. В ходе разговора были рассмотрены прежде всего недавние события в Идлибе, а также двусторонние и региональные вопросы. Наш президент напомнил, что виновники подлого нападения на наших героев получили необходимый ответный удар, и подтвердил решимость Турции очистить территорию, обозначенную Сочинским меморандумом по Идлибу, от сил режима», — говорится в заявлении администрации турецкого главы.

Ситуация на севере САР обострилась после того, как 27 февраля террористы «Хайят Тахрир аш-Шам»* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которых там быть не должно было.

Карта боевых действий: обзор 01.03.2020

На фоне того, как турецкая армия начала перевооружать джихадистов, предоставляя им современное оружие, Россия не осталась в стороне и увеличила помощь сирийской правительственной армии.

По словам морского наблюдателя Йорука Исика, российский военный корабль был замечен проходящим через пролив Босфор в Средиземное море в пятницу.

По его словам Большой десантный корабль класса «Орск» из 197-й бригады Черноморского флота прошел пролив Босфор, направляясь в порт Тартус на западе Сирии.

На прошлой неделе мы сообщали о том, что вооруженные силы Турции начали переброску тяжелых ракетных систем залпового Т-300 «Касырга» на юг страны к границе с Сирией.

Неделю спустя это страшное оружие было использовано. Оппозиционные активисты продвигают в сети видеоролик, на котором показан запуск ракет турецкими военными.

По их информации, тяжелые ракеты были нацелены по крупной базе сирийской армии, расположенной недалеко от населенного пункта Джурин в северо-западной части провинции Хама.

Оппозиционные активисты утверждают, что это не первое раз, когда Т-300 «Касырга» использовалась против «сил преступного режима». Ранее несколько ракет было выпущено по правительственным силам в Алеппо, в ответ на убийство 33 турецких военных.

Военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) сообщает о том, что части Сирийской арабской армии (САА) перекрыли проезд для военной колонны США в районе города Камышлы в северной части Хасаки. Напомним, силы США находятся на территории Сирийской Арабской Республики (САР) незаконно, поскольку не были приглашены официальным Дамаском. Более того, ранее американские военные перекрывали в данном районе шоссе для прохода российских военных полицейских.

Между тем в соседней провинции Ракка возобновились перестрелки на линии разграничения курдских боевиков и выступающих на стороне Турции бандгрупп. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (huseyinbozan), под огнем оказались окрестности города Айн-Исса. О результатах вооруженного противостояния пока ничего неизвестно.

Ситуация в Идлибе сегодня, 1 марта 2020

Информационный портал Ebaa News Agency сообщает, что один из высокопоставленных членов террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ), был убит во время столкновений с сирийскими войсками в районе населенного пункта Кан-Сафра в южной части Идлиба.

Между тем военный источник в сети Twitter (epoddubny) сообщает о том, что военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) удалось сбить турецкий беспилотник, наносивший удары по местам базирования сирийских солдат. Более подробная информация о месте крушения дрона в настоящий момент устанавливается. Как известно, на данном направлении Турция выступает на стороне террористов.

Оппозиционные медиапорталы не перестают публиковать неподтвержденные данные о потерях в рядах САА и проасадовских военизированных формирований. Так, Twitter-канал (HalabTodayTV) заявил о гибели четырех бойцов «Хезболлы» неподалеку от Серакиба, а также об уничтожении пулемета САА в районе поселка Кафр-Увейд.

Интернет-портал Halab Today TV сообщает о том, что боевики вооруженной оппозиции не перестают обстреливать позиции Сирийской арабской армии (САА) в прифронтовой зоне из крупнокалиберных пулеметов. В частности, под ударом оказались позиции сил САР неподалеку от населенного пункта Ат-Тальхия. В то же время Twitter-канал (almayadeennews) заявляет о том, что боевики начали отступать от Серакиба, об ожесточенных боях вокруг которого сообщалось ранее.

Между тем правительственные подразделения продолжают вести зачистку местности в недавно освобожденных районах провинции. Согласно информации агентства новостей Ortas Online, в ходе обследования территорий была обнаружена бывшая база террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», в состав которой входят штаб, тренировочный комплекс, жилые помещения, а также склады с оружием и боеприпасами. Военный объект располагается между населенными пунктами Кафр-Набаль и Джабала.