Ситуация с коронавирусом продолжает быть сложной

Вначале с коронавирусом боролся только Китай, сейчас против этой эпидемии сражаются многие страны мира. Во многих государствах уже зафиксировали случаи заражения, а количество смертей подошло к отметке в три тысячи человек.

Если верить официальным данным ВОЗ, то по состоянию на 1 марта 2020 года было подтверждено 86 020 случаев заражения в 66 странах мира. Около трех тысяч человек не смогли справиться с вирусом и скончались от заболевания. Италия является самым крупным центром коронавируса в Европе. Италия расположилась на третьей строчке в мире по количеству зараженных, впереди только КНР и Южная Корея.

Последние новости о коронавирусе на сегодня, 1 марта 2020 года

На территории Соединенных Штатов медикам удалось обнаружить первую смерть от коронавирусной инфекции COVID-19. В западных штатах Америки — Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне обнаружили четыре новых случая заражения, при том, что у большей части инфицированных не было контактов с людьми из других стран. Всего в Америке, по данным ВОЗ, подтверждено 68 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

количество заболевших резко выросло на территории Южной Кореи, которая остается второй по количеству заболевших страной после КНР, теперь на территории государства заражено более трех тысяч человек, для борьбы с COVID-19 мобилизована армия. Солдаты дезинфицируют некоторые районы города Тэгу, что в юго-восточной части страны. В этом городе отмечены основные случаи заражения.

Отмечается, что на территории КНР количество инфицированных не растет.

Официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич призывает всех верующих отказаться от поцелуя иконы из-за распространения заразы. На территории Италии количество больных коронавирусом выросло до 1128 человек, в тяжелом состоянии находятся 64 человека, тогда как 29 человек погибли. Во Франции запрещают проводить в помещениях мероприятия численностью более пять тысяч человек. Министр здравоохранения страны заявил, что количество заболевших вирусом увеличилось до 73 человек.

Вирус из КНР присутствует на всех континентах, кроме Антарктиды. Сообщается, что вирус удалось обнаружить в Афганистане, Катаре, Мексике, Нигерии, Новой Зеландии, Австралии, Исландии. И в приграничных России — Белоруссии, Грузии, Литве, Азербайджане, Эстонии, Норвегии и Польше соответственно.