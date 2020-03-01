«Не могу молчать!»: видео рыданий блогера после гибели мужа возмутило Савичеву

Певица упрекнула блогера-фармацевта за то, что та позволила мужу бросить в бассейн сухой лед.

Певица Юлия Савичева высказалась о трагедии, которая сегодня шокировала многих Интернет-пользователей. Блогер-миллионник Екатерина Диденко, известная как «аптечный Ревизорро», потеряла мужа и двух друзей в день рождения. Савичева была возмущена тем, что блогер-фармацевт не знала об опасности использовании сухого льда, который и привел к ужасным последствиям.

«Всё, я больше просто не могу молчать! Мне кажется, сегодня произошла катастрофическая ситуация, которая показала, насколько жизнь в интернете и блогерство калечат сознание людей», — написала Юлия в Инстаграме.

По мнению певицы, блогеры являются сейчас учителями и примером для многих подписчиков. Поэтому она не понимает, как блогер, рассказывающий о медицинских препаратах, позволила близким искупать в воде с сухим льдом. Но больше всего Юлию поверг в шок тот факт, кто после гибели мужа и друзей Екатерина продолжила вести блог и снимать Инстаграм-сторис для подписчиков/

«Когда увидела, как эта девушка-фармацевт-блогер снимает себя на телефон, рыдает на камеру, говорит о том, что ее муж погиб, ставит плашку комментариев и просит людей написать туда контакты психологической помощи. Не дай бог, если бы у кого-нибудь произошло горе в семье, как можно представить себе, что, находясь в таком шоке и стрессе, вы берете камеру и начинаете себя снимать? Мне кажется, что эти люди уже просто не понимают, где и в каком мире они находятся», — считает певица.

Савичева уверена: в погоне за хайпом блогеры не готовы отпускать из рук телефон даже в самые страшные моменты жизни. Она призвала поклонников и блогеров думать о том, какой контент они создают, и помнить о последствиях своих действий.