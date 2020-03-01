Турецкая лира приблизилась к самому низкому уровню со времен кризиса после гибели 33 солдат в Сирии

Лира упала на 0,7% до 6,25 за доллар в 10:09 по местному времени в Стамбуле, приблизившись к самым низким уровням в регулярных торгах с начала недели после валютного кризиса в августе 2018 года. Основной индекс акций BIST-100 упал на 6,5% до 103 256 пунктов.

Напомним, что по меньшей мере 33 солдата погибли и еще 36 были ранены в результате авиаударов в четверг. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал нанести ответный удар по армии президента Башара Асада, вызвав опасения, что Турция и Россия, которые поддерживают Дамаск, могут быть втянуты в прямые боевые действия. Анкара обратилась за поддержкой к НАТО.

Отметим, что в 2018 году лира упала на 28% по отношению к доллару, отправив экономическую активность в штопор. В прошлом году он упал еще на 11% по отношению к американской валюте.