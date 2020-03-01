Курс евро превысил 74 рубля впервые с августа 2019 года

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Курс евро в ходе торгов превысил 74 рубля впервые с 29 августа 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс евро расчетами «завтра» на рос на 1,57 рубля — до 74,11 рубля.
В свою очередь курс доллара поднялся на 1,21 рубля, до 66,22 рубля.
Последний раз курс евро находился выше отметки в 74 рубля 29 августа 2019 года.
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