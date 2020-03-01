Названы популярные в Масленицу продукты у россиян

close

Depositphotos

Стало известно, какие продукты стали самыми популярными в преддверии Масленицы в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование лаборатории клиентского опыта интернет-площадки Ozon.

Так, с 21 по 27 февраля продажи ингредиентов для приготовления блинов суммарно выросли на 120% относительно среднего значения в 2020 году. Среди таких продуктов оказались мука, яйца, молоко, сгущенка, варенье и сметана.

Отмечается, что россияне также начали экспериментировать с традиционными рецептами, меняя на более полезные.

«Самая популярная мука на Ozon в этом году — безглютеновая — ее продажи 21-27 февраля выросли на 220% относительно прошлого года», — говорится в исследовании.

При этом чаще всего такую муку покупают в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и Екатеринбурге.

READ Эксперты назвали тест для проверки работы дыхательной системы в домашних условиях

Кроме того, самым популярным молоком стало кокосовое, а за ним миндальное. В 2019 году самым популярным молоком было ультрапастеризованное.

Также к Масленице увеличились продажи джемов, варенья, сметаны, сгущенки, и творожной массы выросли на 170%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стало известно, где в России самые дорогие блины

— Гастроэнтеролог пояснила, с чем лучше есть блины

— В Госдуме предупредили об опасности переедания блинов на Масленицу

Источник