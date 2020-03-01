На 1 марта 2020 выпадает Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье в 2020 году православные отметят довольно рано — 1 марта. Это последнее воскресенье перед Великом постом, оно совпадает с Масленицей. Традиция просить в этот день у близких прощения и самому прощать обиды популярна не только у верующих, но и у далеких от религии людей. N4k.ru выяснил, что нельзя делать в Прощеное воскресенье, в чем его суть, как правильно просить прощения и можно ли этого не делать, если не хочется.

Прощеное воскресенье: что говорить

В последний день перед Великим постом, как можно догадаться из названия праздника, принято просить прощения у близких, друзей и даже врагов. Об этом знают все. Но что в этот день нежелательно делать?

Согласно поверьям, в Прощеное воскресенье лучше не заниматься тяжелым физическим трудом (как и в любое воскресенье для православного верующего), проводить уборку в доме. Также не рекомендуется есть мясо, поскольку уже на следующий день начинается пост, и к нему лучше подготовить организм.

У кого и как просить прощения? Как правильно отвечать?

Просить прощения перед Великим постом нужно у всех, кого вольно или невольно вы могли обидеть. И давать прощение в этот день нужно всем, на кого мы затаили обиду, даже если они об этом не просят.

«Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам отец ваш небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и отец ваш не простит вам согрешений ваших», — такие слова Иисуса Христа приводятся в Евангелии от Матфея.

Представители Русской православной церкви учат, что в Прощеное воскресенье, в первую очередь, нужно покаяться и попросить прощения у тех, кого вы огорчили, с кем плохо обошлись, с кем имеете сложности и недосказанности в отношениях. При этом надо понимать, что просить прощения и извиняться — не одно и то же. Просить прощения — значит признать свою вину и обещать исправиться. А прощать — значит принять виноватого и в душе снять с него вину.

А во вторую очередь в Прощеное воскресенье нужно просить прощения у всех людей, которые нам повстречаются в этот день, как у своих братьев и сестер, коими они и являются, с точки зрения веры.

Если речь идет о прощении в семье, то первыми испросить его должны старшие перед младшими по возрасту. Начальники должны первыми извиниться перед подчиненными. Принято в этот день просить прощения и у усопших родственников.

Правильно просить прощения так:

«Прости меня, если чем-то тебя огорчил умышлено или нет».

А отвечать надо так:

«Бог простит, и я прощаю».

Эти слова подразумевают, что господь простит за покаяние, а человек обиды не держит и принимает того, кто просил у него прощения.

На Руси была традиция, прося и даруя прощение в Прощеное воскресенье, целоваться три раза. Именно поэтому в народе этот день носил название «Целовальник». Прощеным воскресеньем завершается празднование Масленицы.

Что нельзя делать в прощеное воскресенье

Не советуют в этот день ругаться с близкими, кричать, раздражаться, отказывать кому-нибудь в помощи или милостыне. Нельзя думать о плохом, совершать дурные поступки.

Прощеное воскресенье: что нужно делать

Православным рекомендуется в этот день утром посетить храм, после чего попросить прощения у своих родных, близких, друзей, знакомых и даже умерших людей. Очень важно отпустить всякие обиды.