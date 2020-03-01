Эрдоган попросил Путина не мешать Турции в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что турецкие войска не уйдут из Сирии, пока местные жители их об этом не попросят. Он подчеркнул, что вопрос с Сирией — это не личный интерес Турции в расширении границ, а реакция на просьбу народа Сирии.

Эрдоган заявил, что сказал лично президенту России Владимиру Путину, что Россия должна уйти с пути Турции, потому что они знают, что делают и уверены в том, что все делают правильно.

Помимо этого он сообщил точное количество погибших турецких военных в результате авиаудара в Идлибе, который произвела армия Сирии — 36 человек.

Эрдоган сообщил, что они и далее намерены уничтожать сирийских военных и их военные транспорт.

Напомним, ситуации в Идлибе ухудшилась, когда террористы произвели атаку на армию Сирии. После того, ими был произведен ответный удар, в котором погибли турецкие военные. После этого Анкара решила начать обстрел оппозиции Сирии. Минобороны России заявили, что военные Турции вообще не должны были там находиться.

Обзор карты боевых действий: ситуация в Идлибе на 1 марта

Боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжают атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) недалеко от населенного пункта Кафр-Увейд. Согласно информации медиаресурса «Хайят Тахрир аш-Шам» Ebaa News, в ходе обстрела исламисты задействовали ракеты «Слон» и «Вулкан». Отмечается, что боевики также активизировали боевые действия вдоль всей линии фронта на юге Идлиба. Оппозиционные медиапорталы публикуют сообщения о захвате нескольких деревень, однако официального подтверждения они пока не получили.

Правительственные подразделения между тем возобновили артобстрелы позиций «Хайят Тахрир аш-Шам» на западе региона у границы с Латакией. Telegram-канал (almohrarmedia2) передает, что удары пришлись по фортификационным сооружениям боевиков в окрестностях города Джиср аш-Шугур и деревни Аль-Джанудия.

После потери сирийской армией города Серакиб, ВКС РФ возобновили авиаудары по населенному пункту.

По словам рядовых боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которым удалось выжить, «это был адский дождь», бетонные заграждения рушились, нельзя было спрятаться даже под землей».

Примечательно, что подконтрольная бывшей «Джабхат ан-Нусре» новостная сеть «Ibaa» сообщает об обратном.

По информации агентства никто из «воинов революции» не пострадал. Все бомбы «оккупационный российских войск» были сброшены на дома мирных граждан.