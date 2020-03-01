Анастасия Заворотнюк могла уехать за границу

Загадочное исчезновение звезды сериала «Моя прекрасная няня» продолжает обрастать слухам. Ключ к разгадке невольно дала дочь Анастасии Заворотнюк Анна. СМИ усмотрели в недавней поездке девушки в Италию, где сейчас расползается коронавирус, намек на местонахождение ее мамы, которая, по слухам, борется с раком.

Новости сегодня, 01.03.2020, об Анастасии Заворотнюк

Репортеры выдвигают предположение, что Анна отправилась в Рим неспроста — вероятно, Анастасию Заворотнюк, которая незадолго до этого пропала из клиники, перевезли на лечение в Италию. Девушка же, возможно, поехала с мамой, чтобы за ней присматривать, а по окрестностям гуляет в редкие минуты отдыха.

Напомним, дочь звезды недавно делилась фотографиями и видео из Италии. Девушка посетила и святое место, Сикстинскую капеллу. Пользователи интернета решили, что туда она отправилась, чтобы вымолить для мамы выздоровление.

Музыкальный критик Сергей Соседов выразил свое мнение о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. Так, согласно имеющейся информации, Заворотнюк прошла лечение в центре реабилитации на Рублевке.

По последним сведениям, с прошлой недели ее не видели на территории, а, как сообщила одна из сиделок учреждения, палата Анастасии сейчас пустует. По словам некоторых свидетелей, они видели Заворотнюк вместе с мужем на тайском курорте.

Соседов отметил, что лично он актрису не видел, но со слов знакомых знает, что она в стабильно тяжелом состоянии, но в сознании. При этом с сентября ей стало лучше по сравнению с тем, что было ранее.

Кроме того, критик называет правильным решение близких Заворотнюк не раскрывать сведений о ее лечении публике, называя это тайной частного порядка, в которой нечего демонстрировать или хвастать.