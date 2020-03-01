Индивидуальный подход барнаульские чиновники продолжают бороться пенсионеркой ради красных линий

Мэрия Барнаула не оставила притязаний на 7 кв. м земли, которые проживающая в частном доме пенсионерка Наталья Бобровских отстояла в судебном споре о «красных линиях». Если ранее она судилась с администрацией Центрального района, то теперь за дело взялся городской комитет по строительству и архитектуре, сообщает «Алтапресс». Тем временем власти разрабатывают предложения по решению проблемы «красных линий», отмечая возможность использования индивидуального подхода к каждой ситуации.

По данным источника, профильный комитет мэрии Барнаула подготовил апелляционную жалобу. «В ней комитет по строительству перечисляет нормы права градостроительного кодекса, который был принят в 2004 году. Хотя спорные красные линии в районе участка Бобровских нанесены в 2001 году. Любой гражданин понимает, что новый закон обратной силы не имеет. Тем не менее, власти написали такую жалобу», — пояснил изданию юрист, представляющий интересы пенсионерки.

Он также обратил внимание на то, что обжалование инициировала не администрация Барнаула, а комитет, который в судебном процессе по иску администрации Центрального района выступал в качестве третьего лица и никак не выражал свою позицию. По словам юриста, семья пенсионерки будет отстаивать первоначальное решение суда до последнего, тем более, что, по его мнению, причин для его отмены нет.

Напомним, что ранее пожилой жительнице Барнаула, проживающей в частном доме в переулке Ярославском, 25, удалось выиграть суд против городских чиновников, которые требовали ее перенести забор и снести сени дома. В ином случае пожилой женщине грозила неустойка в размере 100 тысяч рублей за первую неделю просрочки и по 50 тысяч рублей за каждый последующий месяц. В претензиях утверждалось, что она «захватила» 7 кв. м земли общего пользования.

На фоне многочисленных жалоб барнаульцев и вышедших на федеральный уровень скандалов по поводу «красных линий» мэрия Барнаула признала наличие проблемы. 19 февраля данному вопросу прошло совещание, в ходе которого замглавы администрации по градостроительству Сергей Демин отвел месяц на разработку предложений по решению проблемных ситуаций. В частности он отмечал, что «нельзя отказываться от возможности индивидуального подхода к решению вопросов по пересмотру границ «красных линий» в конкретных случаях. По всей видимости, «индивидуальный подход» для упомянутой пенсионерки уже избран.