Куда пропала Анастасия Заворотнюк

Ещё пару месяцев назад актриса Анастасия Заворотнюк, бооющаяся с раком головного мозга, находилась в элитном реабилитационном центре на Рублёвском шоссе. Однако какое-то время назад она пропала из поля зрения. Сиделки перестали видеть её на процедурах. Они решили, что либо актрису выписали, либо же ей стало хуже и она не выходит из палаты. После этого никаких данных и местонахождение Анастасии Заворотнюк в СМИ не попадало. На прошлой неделе дочь Анастасии Анна побывала в Италии. Многие решили, что модель бросила свою умирающую мать в России. Другая часть фанатов актрисы пришла к выводу, что это хороший знак и «прекрасная няня» пошла на поправку. Появилась новая версия, почему Заворотнюк покинула страну. Вполне возможно, что актрису увезли на лечение в Италию, а дочь поехала с ней, чтобы поддержать.

По информации от близкого друга Петра Чернышева можно сказать что на сегодняшний день состояние здоровья знаменитой актрисы пошло на поправку. По его словам признаком улучшения они считают отступающие головные боли, которые ранее просто изводили Анастасию, а последние время стали утихать и появляться всё реже.Также друг мужа Заворотнюк утверждает что у Насти улучшилось её зрение. Он также рассказал то что слышал от медиков. наблюдающих сейчас Настю. Они говорили что при операции по удалению опухоли не были задеты здоровые клетки.Мужчина рассказал что ранее девушка почти всегда лежала. а сейчас уже сама ходит по дому, общается с окружающими. Также Настя, по словам друга семьи активно играет со своей маленькой дочкой Милой.