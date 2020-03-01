Представитель Тинькова прокомментировал суд по претензиям налоговиков США

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Олег Тиньков

Сергей Коньков/ТАСС

Официальный представитель Олега Тинькова прокомментировал ситуацию с судебным разбирательством, которое связано с претензиями к предпринимателю со стороны Налоговой службы США (IRS).

Представитель бизнесмена разъяснил, что Тиньков действительно участвует в судебном слушании, но исключительно как частное лицо.

«Данная ситуация не влияет на операционную деятельность компаний входящих в Группу Тинькофф (включая Тинькофф Банк и Тинькофф Страхование)», — заверил он.

Представитель Тинькова также подчеркнул, что информация о его участии в запущенных IRS процедурах, была распространена им совершенно сознательно — для обеспечения транспарентности всего того, что касается юридических норм, имеющих отношение к публичной компании с листингом в Москве и Лондоне.

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