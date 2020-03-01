Пушков оценил просьбу Эрдогана не вмешиваться Путина в конфликт в Сирии

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Алексей Пушков

globallookpress.com/Комсомольская правда

Сенатор Алексей Пушков оценил просьбу президента Турции Реджепа Эрдогана к его российскому коллеге Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между турецкой армией и сирийской правительственной армией в Идлибе. Об этом он написал в своем Twitter.

«Выступая в Стамбуле, Эрдоган сообщил, что в телефонном разговоре предложил Путину оставить Сирию «один на один» с Турцией», — напомнил он.

При этом Пушков отметил, что глава Турции не сказал, что ответил ему Путин, добавив, что ответ «самое важное».

Ранее Эрдоган, выступая в субботу в Стамбуле, заявил, что попросил лидера России, с которым он провел телефонный разговор накануне, не вмешиваться в противостояние турецких войск и сирийской правительственной армии.

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Силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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