Майю Донцову выписали из больницы

Участница телепроекта была вынуждена лечь под нож хирурга: у Майи обнаружили новообразование, которое пришлось срочно удалить. Операция прошла успешно. Сегодня Донцова уже вернулась домой.

27-летняя Майя Донцова не собиралась афишировать подробности состояния здоровья. Девушка планировала рассказать о диагнозе уже после всех процедур, однако скрыть планы по скорой операции не удалось. Так, участница реалити призналась, что в процессе очередного визита к доктору узнала о неких образованиях под ребрами.

Медики настояли на удалении опухоли, что стало настоящим стрессом для звезды скандального проекта, ведь она впервые в жизни должна была оказаться под общим наркозом. Специалисты смогли обеспечить Донцовой комфортную обстановку в операционной, после чего она быстро пошла на поправку. Несколько часов назад Майя рассказала подписчикам о том, что теперь будет долечиваться дома.

«Так быстро выписывают из больницы. Лежу дома, лечусь, шовчики мои заживают. Ходить не могу особо, встать с кровати больно. По лестницам тоже пока ходить нельзя. Во вторник с утра еду к врачу, может быть снимут швы», — поделилась Донцова.

Девушка отметила, что для быстрого восстановления доктора рекомендовали ей не грустить и не поддаваться эмоциям. «Врач сказал не давать волю своим болевым ощущениям — стараюсь создать максимально позитивную атмосферу, чтобы даже не думать, что у меня что-то болит», — добавила Майя.

Ранее Донцова замечала, что боится лишний раз рассказывать о себе в Сети, так как близко к сердцу воспринимает нападки хейтеров. Правда, поклонников у Майи тоже достаточно. Неравнодушные поспешили поддержать участницу «ДОМа-2» и пожелали ей скорейшего выздоровления.

«Быстрого восстановления! Вы с Лешей отличная пара, детишек вам поскорее»; «Здоровья, Майя, тебе. Сколько испытаний со у вашей пары. Держись, красотка»; «Здоровья и успехов в ваших начинаниях», — отозвались в комментариях подписчики девушки.

Отметим, что звезда телестройки давно мечтает стать матерью, однако имеет определенные проблемы со здоровьем. Донцова и ее супруг не теряют надежды и планируют родить ребенка в ближайшие два года. Ходят слухи, что Майя и Алексей подумывают покинуть шоу и построить семью вне телекамер.

Фото: Instagram