Надежда Бабкина: «Брат лежит мертвый на полу синего цвета и с улыбкой на лице»

Несмотря на всю жизнерадостность и лучезарную улыбку, Надежда Бабкина пережила немало трудностей, которые только закалили ее характер. Во время беседы с Лерой Кудрявцевой, она рассказала о смерти брата, страшном происшествии с сыном и семейном счастье.

Королева русской песни Надежда Бабкина очень привязана к семье и любит родных и близких людей: для них она готова сделать все, а они отвечают ей взаимностью. Так, у артистки были очень теплые отношения с младшим братом Валерием, который работал военным. Мужчина отличался отменным здоровьем, но умер буквально за считанные минуты.

Надежда Георгиевна вспоминает, что трагедия произошла после празднования Нового года 16 лет назад. Вместе они провели несколько дней: гуляли по лесу, посещали баню и веселились. Когда же пришло время прощаться, Бабкина села за руль и отправилась в путь, но буквально через несколько минут ей позвонила сноха и сказала: «Надя, возвращайся, Валера умирает».

«У меня похолодело все, но она мне не сказала, что он уже умер. Я разворачиваю машину, дую обратно. Приезжаю туда, а там уже стоит скорая помощь, милиция, к нему кидаюсь, а он лежит на полу черного цвета — разрыв аорты и сердце мгновенно», — говорит Бабкина.

Певица рассказала, что в тот момент стала хватать брата за ноги и почувствовала, что его тело еще теплое. Она кричала собравшимся, что мужчина жив. В порыве отчаяния она попросила нож, потому что хотела сама запустить сердце любимого брата, но ей сказали, что ничего сделать нельзя. «Я смотрю на него, а он лежит мертвый на полу синего цвета и улыбка на лице», — вспоминает звезда.

По словам артистки, мужчина никогда не жаловался на здоровье и всегда был оптимистом. Тяжелее всего Бабкиной было сказать матери о том, что сына больше нет. Чтобы отвлечь ей от печальных мыслей, Надежда Георгиевна стала водить ее на концерты и в театры, познакомила с Аллой Пугачевой, Иосифом Кобзоном и Владимиром Винокуром. Вскоре она предложила матери переехать в Москву, но та отказалась, признавшись, что не хочет менять обстановку и оставлять друзей. Ее не стало в 84 года — оторвался тромб.

К слову, однажды певица едва не потеряла другого любимого человека —сына Даниила. В 17-летнем возрасте юноша решил вместе с другом взять отцовскую машину, чтобы прокатиться по району. Молодые люди не справились с управлением и попали в аварию. Звездного наследника отвезли в реанимацию, а утром к артистке приехали полицейские.

«Я все сразу поняла и спросила: «Он живой?». Он был в коме до моего появления, а я просто вошла в его тело, поэтому Даня сразу открыл глаза и сказал: «Мама, мне больно, забери меня отсюда». Врачи говорили, что так не бывает. А у меня так получилось один раз — с сыном, с братом я помочь ничем не смогла», — жалеет Бабкина.

В эфире программы «Секрет на миллион» 69-летняя звезда рассказала, что больше всего ее удивила реакция супруга, который жестко отнесся к ситуации: «Вот не надо шляться по ночам, мы поедем к нему утром». Ранее Надежда Георгиевна уже переживала кризис в отношениях с мужем, но тогда ее нервы сдали. «Муж кончился для меня в этот момент навсегда», — заявила она.

Фото: Instagram, стоп-кадр из программы «Секрет на миллион»/ НТВ