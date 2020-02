В США назвали ядерный удар по России смертельно опасным

close





Профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета опубликовал статью в в The Conversation, где назвал разрушительным для США безответный запуск 100 ядерных боеголовок.

Автор отмечает, что такой пуск может привести к гибели самих американцев. Пирс рассматривает гипотетические ситуации, когда одна страна может напасть на другую, не получив ответа.

Он отмечает, что выброс в верхние слои атмосферы сажи может привести к глобальному похолоданию, что скажется на сельском хозяйстве. Таким образом даже безответная атака США на Китай или РФ может стать губительной для страны.

По его подсчетам, пуск 1 тыс. ядерных боеголовок с территории США приведет к гибели 140 тыс. американцев. Запуск 7 тыс.боеголовок приведет к голоду 5 млн человек.

