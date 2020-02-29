Директор алтайского интерната сирот покинул свой пост после скандала массовым отравлением детей обновлено

Виктор Затеев

Руководитель КОУ РА «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей им. Г.К. Жукова» Виктор Затеев написал заявление на увольнение. Данную информацию он подтвердил «Новостям Горного Алтая». Такое решение было принято после того, как несколько недель назад более 20 детей подхватили инфекцию и были госпитализированы в республиканскую больницу. Также в Сети распространили информацию о том, что карантин в учреждении пришлось продлить на месяц, однако в республиканском Роспотребнадзоре ИА «Банкфакс» данные сведения опровергли.

Как выяснилось, главная претензия к руководителю школы-интерната Виктору Затееву заключалась в том, что несколько дней он пытался скрыть первые случаи заболевания и организовать самолечение, что привело к его дальнейшему распространению. После критики в свой адрес директор оставил свой пост. Его обязанности в данный момент якобы исполняет заместитель Елена Дадочкина. При этом сотрудники учреждения заявили корреспонденту ИА «Банкфакс», что информацией об уходе Затеева не располагают, перенаправив в приемную руководителя, но там никого на месте не оказалось. В Минобрнауки РА пресс-секретаря также не оказалось на работе, в отделе по надзору и контролю в сфере образования Республики Алтай заявили, что в принципе такой информацией не располагают, а в отделе кадров, услышав, что звонят журналисты, отказались общаться и повесили трубку.

Между тем в Сети распространили сведения о том, что карантин пришлось продлить до 25 марта 2020 года. Такое распоряжение будто бы было подписано руководителем Роспотребнадзора по РА Леонидом Щучиновым. Однако в надзорном ведомстве редакции заявили, что данная информация не соответствует действительности. Карантин в школе-интернате был введен до 28 февраля, поэтому уже завтра он будет снят.

Отметим, что Виктор Затеев занял пост руководителя школы-интерната имени Г.К. Жукова в ноябре 2015 года. Коллективу его лично представил на тот момент глава республики Александр Бердников. «Я сегодня прошел по школе и увидел, что это учебное заведение находится в идеальном состоянии», — подчеркнул тогда экс-губернатор. Поздравляя нового директора с вступлением в должность, Александр Бердников рассказал о заслугах Виктора Затеева на предыдущих постах, отметив, что с приходом молодого управленца школа-интернат вступит на новый путь развития. До этого он работал заместителем директора по воспитательной работе в Горно-Алтайском госуниверситете, возглавлял республиканский комитет по делам молодежи, с 2006 по 2009 годы занимал должность министра туризма. Последние пять лет до школы-интерната работал директором Техникума туризма и сферы услуг.

Напомним, 6 февраля четыре школьника в интернате для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей им. Г. К. Жукова, в возрасте от 11 до 13 лет пожаловались на плохое самочувствие. Их госпитализировали в республиканскую детскую больницу. Предполагалось, что причиной могла стать ротавирусная инфекция. Однако к вечеру 9 февраля в инфекционном отделении Республиканской больницы с подозрением на аденовирус оказалось уже 23 учащихся школы-интерната им. Г.К. Жукова, заявил в своем Instagram глава региона Олег Хорохордин. По словам губернатора республики, причиной для госпитализации стало плохое самочувствие детей после поездки на отдых на турбазу.

Позже ИА «Банкфакс» уточнили в пресс-центре Роспотребнадзора РА, что единственной версией по причинам массового заболевания пока видится употребление детьми несогласованных с Роспотребнадзором блюд национальной кухни, приготовленных в домашних условиях, которые дети ели на праздновании «Чага Байрам». При этом условия для соблюдения личной гигиены детей созданы не были. Специалистам пока неизвестно, какими именно национальными блюдами в тот день угощали детей. Однако алтайская кухня в принципе славится необычным набором ингредиентов.

UPD: уже после выхода публикации глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил, что по его поручению межведомственная комиссия завершила оценку деятельности должностных лиц, допустивших массовое отравление детей в школе-интернате имени Г.К. Жукова. Губернатор изучил выводы комиссии и озвучил итоговые решения. К дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечена и.о. министра образования Ольга Саврасова. Замминистра здравоохранения Александра Путилова, исполнявшая обязанности министра в момент вспышки инфекции, после этого случая написала заявление и была уволена по собственному желанию. Аналогичная ситуация с директором школы-интерната Виктором Затеевым — он также написал заявление и будет уволен. «Здоровье наших жителей, здоровье детей — это приоритет, который не терпит халатного отношения. Благодарю всех, кто поддерживал пострадавших школьников и оказывал им медицинскую помощь, и еще раз напоминаю руководителям об ответственности. Подобные инциденты должны быть исключены!» — подчеркнул глава республики.