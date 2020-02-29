Главы генштабов США и Турции обсудили ситуацию в Сирии

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Глава турецкого Генштаба Яшар Гюлер обсудил по телефону ситуацию в Сирии с председателем Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Марком Милли после того, как турецкие военные подверглись атаке в сирийском Идлибе, сообщает агентство Anadolu.

Уточняется, что стороны обсудили сложившуюся на текущий момент ситуацию, однако детали беседы не раскрываются.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в пятницу телефонный разговор с Милли провел начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, «стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии и другим вопросам, представляющим взаимный интерес».

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы «Хайят Тахрир аш-Шам»* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.

Президент Турции Тайип Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и «рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе».

Охрана посольства РФ в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты «эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий» в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.

*Террористическая организация, запрещенная в России.