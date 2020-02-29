Нерушимая связь: трогательное видео взявшихся после рождения близняшек покорило всех

Это только подтверждает, что между двойняшками всегда есть особая связь.

Очень трогательный момент удалось запечатлеть камерам родильного дома Мельбурна (Австралия). На видео две новорожденные девочки, которых по традиции акушеры сразу же кладут роженице на грудь, повернули друг к другу личики и взялись за ручки.

Как сообщает «Ридус», малышки родились раньше срока, но врачи смогли сделать все, чтобы их здоровью ничто не угрожало. Как только ролик появился в

в Instagram-аккаунте, посвященном детям-близнецам, пользователи умилились и тут же стали писать добрые слова с пожеланием здоровья и счастья малышкам. Были и те, кто отметил, что между близнецами всегда есть особая связь, которую они проносят через всю жизнь, даже если судьба их разлучит. Но, кстати, не всегда отношения бывают и добрыми. К примеру, врачам на УЗИ удалось увидеть близняшек, которые дрались в утробе мамы.