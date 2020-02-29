Путин обсудил ситуацию в Идлибе с Макроном

Владимир ПутинФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, российский лидер сообщил, что все актуальные аспекты сирийского урегулирования предметно обсудят в ходе встречи России и Турции на высшем уровне, которая планируется в Москве в ближайшие дни.

Помимо этого, Путин рассказал Макрону о принимаемых мерах по борьбе с террористами. Также лидеры двух стран обсудили гуманитарную ситуацию в районе.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе французской стороны.

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