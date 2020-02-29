СМИ: Трамп намерен провести встречу с лидерами «пятерки» СБ ООН

МОСКВА, 29 февраля/ Радио Sputnik. Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с лидерами «пятерки» СБ ООН, чтобы обсудить вопрос контроля над вооружениями, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, предложил организовать встречу лидеров стран постоянных членов Совбеза – России, Китая, США, Франции и Великобритании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце января заявлял, что за встречу выступили КНР и Франция, ответы от США и Великобритании не получены. Посол США в РФ Джон Салливан позднее заявил, что Трамп рассматривает данное предложение.

По данным агентства, Трамп на встрече планирует добиться прогресса по вопросу трехстороннего соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.

«Соединенные Штаты используют эту возможность, чтобы ввести Россию и Китай в международные рамки контроля над вооружениями и предотвратить дорогостоящую гонку вооружений», – сообщил агентству высокопоставленный чиновник в Белом доме.

Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли его продлевать. Ранее Вашингтон заявлял, что договоренности с Россией должны включать и не подпадающие под СНВ-3 оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России.

СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Китай поддержал предложение Путина о саммите постоянных членов СБ ООН.