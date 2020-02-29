Путин и Роухани обсудили ситуацию в Идлибе

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани обсудили ситуацию в Идлибе и заявили о необходимости полной реализации достигнутых в астанинском формате договоренностей, сообщила пресс-служба Кремля.

«Предметно рассмотрена ситуация в Сирии в контексте усиления напряженности в Идлибской зоне деэскалации. Выражено общее мнение о необходимости полной реализации достигнутых в астанинском формате договоренностей, касающихся, прежде всего, борьбы с террористами – при уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии», — говорится в сообщении.