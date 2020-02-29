Опубликованы подробности разговора Эрдогана и Роухани по Идлибу

МОСКВА, 29 февраля/ Радио Sputnik. Главы Ирана и Турции Хасан Роухани и Тайип Эрдоган в субботу по телефону обсудили ситуацию в сирийском Идлибе, Анкара заявила о необходимости продолжить переговоры в астанинском формате.

Подробности разговора президентов двух стран опубликованы в заявлении, размещенном на сайте президента Ирана.

Роухани в разговоре с Эрдоганом отметил сложность вопроса сирийского урегулирования.

«С одной стороны, необходимо защитить жизни людей, с другой – искоренить террористов», – заявил Роухани.

Эрдоган, в свою очередь, отметил, что «ситуация в Идлибе не может продолжаться». Он также подчеркнул необходимость продолжения переговоров в астанинском формате – с участием Турции, Ирана и России.

«Этот диалог имел хорошие результаты, мы должны продолжить его для достижения устойчивого мира», – отметил Эрдоган, его слова приводит РИА Новости.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне — Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»*.

В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

Боевики из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* 27 февраля предприняли попытку наступления на позиции сирийской армии в районе населенного пункта Бехун. Сирийские войска ответили огнем, под который попали и турецкие военнослужащие, «находившиеся в боевых порядках террористических формирований».

Губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что 33 турецких военных погибли в Идлибе при воздушной атаке со стороны правительственных войск Сирии. После этого Анкара объявила о начале наземных и воздушных ударов по позициям сирийских войск.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Трамп и Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в Идлибе.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ.