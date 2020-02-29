Айза — Кате Гордон: «Неблагодарная алкоголичка и наркоманка»

Владелица салонов красоты в Москве раскрыла правду о прошлом звездного адвоката.

Фанатка серфинга и рэпа Айза резко ответила своей оппонентке Екатерине Гордон. Адвокат публично заявила, что экс-супруга Гуфа употребляла наркотические вещества, а няня якобы «крутила косяк» для Айзы на глазах у ее маленького сына. Более того, адвокат призвала блогера сделать тест на наркотики.

Айза за словом в карман не полезла и эмоционально высказала в личном блоге все, что думает о звездном адвокате.

Прости, что отвергла тебя, когда ты лезла ко мне целоваться. И прекрати слать свои голые фотки мои друзьям рэперам, не буду называть их имен, они женаты. И вспомни, как ты умоляла меня сделать тебя знаменитой, нос отрезать и шмотки тебе мутить! Неблагодарная алкоголичка и наркоманка — это ты!, — подчеркнула блогер.

Позже Айза пожалела о своей вспыльчивости и извинилась перед подписчикам за очередной скандал, удалив обращение к Гордон. Заметив это, юрист еще раз написала бывшей супруге рэпера, что ждет от нее проверки на наркотическую зависимость.

Напомним, что это не первый конфликт адвоката со звездами. Недавно Гордон высмеяла идею певицы Валерии создать партию «Сильные женщины», а Иосифа Пригожина обвинила в травле. По словам Екатерины, когда она разводилась с адвокатом Сергеем Жориным, продюсер над ней издевался и придумывал интриги.