В Турции наблюдаются перебои с доступом к соцсетям

По её данным, на территории страны ограничен доступ к Twitter, Facebook и Instagram. Также наблюдаются проблемы в работе мессенджера WhatsApp и видеохостинга YouTube. В NetBlocks утверждают, что турецкие операторы связи блокируют доступ к социальным сетям в связи с обстрелом позиций турецких войск в сирийском Идлибе, передаёт ТАСС.

Отмечается, что практика блокировки социальных сетей уже применялась Анкарой в июле 2016 года, когда группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота.

Напомним, что ранее губернатор расположенной на границе с Сирией провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что военнослужащие ВС Турции попали под обстрел в сирийской провинции Идлиб, по меньшей мере 29 солдат погибли. Как сообщил источник в МИД Турции, сразу после этого глава внешнеполитического ведомства провёл по телефону переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.