Спутники GPS III смогут маневрировать и быстро нацеливать F-35

Изображение: Lt. Jacob Lutz / AFRL Space Vehicles Directorate

Спутники глобальной навигационной системы третьего поколения Global Positioning System (GPS III) будут помехоустойчивыми и маневрирующими и смогут оперативно обеспечивать военным покрытие там, где это необходимо, передает Breaking Defense заявление президента компании L3Harris Space Systems Билла Геттла.

По словам руководителя, подобные возможности реализуются в рамках программы Navigation Technology Satellite 3 (NTS-3), использующей для передачи сигнала военный М-код. «NTS-3 предназначен для быстрой передачи данных истребителю», — сказал менеджер.

NTS-3 должна дополнить и ускорить внедрение полномасштабного использования М-кода американскими военными, что станет возможным после полного развертывания спутников GPS IIIF, которые должны получить соответствующее оборудование L3Harris Space Systems.

Издание отмечает, что в настоящее время на околоземной орбите находятся два навигационных спутника третьего поколения, а оборудование NTS-3 может быть запущено одной ракетой без привязки к космическим аппаратам GPS III.

В августе 2019 года Defense News сообщило, что истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в режиме прямой трансляции передал данные единой системе управления противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) Integrated Air and Missile Defense Battle Command System (IBCS) Армии США.

В апреле 2019 года РИА Новости, ссылаясь на два источника в ракетно-космической отрасли, сообщило, что завершение эксплуатации тяжелых ракет «Протон-М» и неготовность создаваемых им на замену носителей «Ангара-А5» привели к необходимости облегчения выводимых на околоземную орбиту космических аппаратов российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

В апреле 2018 года гендиректор «ИСС имени Решетнева» Николай Тестоедов заявил, что спутники ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.