В Совфеде прокомментировали призыв Эрдогана к Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган из-за своей эмоциональности мог потребовать от российского коллеги Владимира Путина оставить Анкару «один на один» с Дамаском, считает первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Его цитирует принадлежащее Григорию Березкину РБК в субботу, 29 февраля.

При этом сенатор усомнился в том, что турецкий лидер действительно говорил в таком тоне. По его словам, подобная просьба означала бы, что Анкара нацелена не на борьбу с терроризмом, а на свержение режима сирийского президента Башара Асада.

«Тогда будет иметь место свержение неугодного режима соседней страной, то есть фактически это можно рассматривать как агрессию», — сказал он.

Однако Джабаров усомнился в том, что Эрдоган имеет далеко идущие планы в этом направлении.

Ранее на встрече с законодателями в Стамбуле Эрдоган рассказал, что призвал Путина оставить Турцию наедине с режимом Асада. По его словам, турецкие войска вошли в Сирию по приглашению сирийского народа, а не Асада, и поэтому не покинут страну, пока народ им не предложит.

В Госдуме напомнили, что у турецких властей нет полномочий определять судьбу ближневосточного государства.