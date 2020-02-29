Краевой Минздрав пообещал Бийску новоиспеченных врачей после анонса оптимизации больниц

Минздрав Алтайского края анонсировал приход 68 новых врачей в медучреждения Бийска в ближайшие два года. Все они — будущие выпускники медицинских вузов, которые имеют обязательства по трудоустройству в больницы наукограда по целевым договорам, следует из сообщения министерства. Также ведомство рассчитывает на программы финансового поощрения для узких специалистов. Между тем, согласно последним данным, город продолжает терять врачей, и Минздрав уже анонсировал оптимизацию целого ряда медучреждений.

По данным ведомства, на сегодняшний день укомплектованность медорганизаций города врачами составляет 84,2 %, медработниками среднего звена – 90,6 %. Одной из основных мер решения проблемы дефицита кадров в медорганизациях Бийска является выделение целевых мест в вузах Алтайского края и даже других регионов страны, сообщили в министерстве. В пример приводится АГМУ, где с первого по шестой курс по таким целевым договорам учится более 100 будущих врачей, которые после выпуска будут трудоустроены в медучреждения наукограда. Так, на сегодняшний день в ординатуре медуниверситета на целевом уже обучаются 20 узких специалистов. Минздрав отмечает, что уже в текущем году клиники Бийска получат 29 новых сотрудников, а в 2021 году прибудут еще 39 «новобранцев».

Срок, который выпускники, согласно договорам, обязаны отработать в государственных больницах, не раскрывается. В марте 2019 года вступило в силу постановление правительства РФ, где впервые уточняется, что трудовой договор с выпускником-целевиком должен быть заключен на срок не менее трех лет. Однако эта норма действует лишь для тех, кто поступил в вуз после вступления новой нормы в силу, а для выпускников ближайших лет будет действовать старая схема. Еще несколько лет назад занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев обосновывал необходимость прописать минимальное время отработки тем, что в большинстве случаев в целевых соглашениях вообще не указан срок, который выпускник обязан провести на предприятии. «То есть это, по сути, профанация. Получается, что трудоустройство вообще не предполагается или можно отработать фиктивно, хоть один день», — приводил слова Медведева «Медвестник».

В то же время министерство напомнило, что с 2019 года в Бийске действуют две муниципальные программы, направленные на привлечение медработников в местные больницы. Первая нацелена на трудоустроившихся хирургов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологов, акушер-гинекологов и травматологов, которым предоставляют служебное жилье и 1,5 млн рублей, выплачиваемые постепенно – в течение пяти лет. В рамках другой программы медикам также предоставляют жилье и 250 тысяч рублей.

Между тем, министр здравоохранения края Дмитрий Попов недавно рассказал «Бийскому рабочему», что только за 2019 год из здравоохранения города официально уволилось 11 врачей. По имеющейся информации, в 2020 году врачи продолжают уходить, что можно назвать естественным процессом. На основе предоставленной минздравом информации сложно сказать, насколько приток компенсирует отток.

Стоит обратить внимание, что данные по наличию кадров в больницах значительно расходятся с теми, что приводились в сентябре 2018 года. Тогда было озвучено, что бийские больницы укомплектованы кадрами лишь на 30 %. Более того, в сентябре уже прошлого года Минздрав заявлял, что укомплектованность бийских стационаров не превышает 20 %, а амбулаторных учреждений — около 45 %. Таким образом, из свежего сообщения Минздрава может следовать, что за последние месяцы укомплектованность резко возросла на 50-60 %.

На этом фоне в прошлом году была анонсирована оптимизация медучреждений Бийска, которая началась с подачи администрации города и была одобрена министерством. По плану главы ведомства Дмитрия Попова к горбольнице № 2 присоединят третью и четвертую больницы. Со слов министра, после слияния на базе ЦГБ станет возможным создать учреждение «скорой помощи» и консультативно-диагностический центр.

Таким образом, в ближайшее время жителям Бийска предстоит наблюдать за укрупнением городских больниц. При этом все учреждения детского здравоохранения также намерены объединить в одно юридическое лицо. Попов признал, что в процессе преобразований избежать непопулярных решений, скорее всего, не удастся. Как бы то ни было, в ходе обсуждения вопроса в Бийской гордуме данное предложение было поддержано всеми фракциями.