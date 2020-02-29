В Дамаске рассказали, каким образом США продают сирийскую нефть

МОСКВА, 29 февраля/ Радио Sputnik. Министр внутренней торговли Сирии Атеф Надаф сообщил в эфире на телеканале «Россия 24», что США через Турцию продают нефть с сирийских месторождений в другие страны.

Он отметил, что во многих регионах страны, где существуют залежи «черного золота», полностью разрушена инфраструктура.

«Наш враг – Соединенные Штаты, – они продают ее (нефть). (Продают) Турции и так далее. Через Турцию и далее. А в других районах Сирии, где есть нефть, полностью разрушена инфраструктура, разрушены железные дороги и разрушены все электростанции. У нас нет электричества, а если нет электричества, то нет и местного производства», — сказал Атеф Надаф в программе «Международное обозрение», его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Сирия вынуждена импортировать нефть. В то же время основные сирийские банки находятся под санкциями, а любые денежные переводы в Сирию из-за рубежа запрещены.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну.

В октябре этого года президент США Дональд Трамп, который ранее говорил о намерении вывести все американские силы с востока Сирии, заявил, что часть военнослужащих останется, чтобы «охранять нефть» от боевиков ИГ*. Ко всему прочему сообщалось, что американские солдаты не намерены пускать туда ни Россию, ни сирийских военных.

Президент Сирии Башар Асад, комментируя заявление Трампа, охарактеризовал его как лучшего лидера в истории страны, так как он откровенно заявляет о своих целях – например, о желании захватить контроль над нефтяными месторождениями.

В Москве назвали попытки Вашингтона незаконно сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии неприемлемыми. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что за счет доходов от нефти в Сирии США поддерживают лояльные им вооруженные формирования.

Ранее радио Sputnik сообщило, что сказал военный эксперт о действиях США в Сирии.

* Запрещенная в России террористическая группировка.