Эрдоган призвал Путина оставить Турцию «один на один» с Дамаском  

МОСКВА, 29 февраля/ Радио Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал подробности разговора с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в сирийском Идлибе.

Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями.

«Мы туда (в Сирию) вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно», – заявил Эрдоган, выступая с речью в Стамбуле.

По его словам, число погибших турецких военных при авиаударе сирийской армии в Идлибе возросло до 36. В ответ Турция уничтожила более 2100 сирийских военных, 300 единиц военного транспорта, семь химических складов, подчеркнул Эрдоган.

Ситуация в Идлибе обострилась из-за того, что 27 февраля террористы «Хайят Тахрир аш-Шам»* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь. По сведениям российского Минобороны, вместе с боевиками под него попали и турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате инцидента погибли 33 турецких военных, свыше 30 человек получили ранения. При этом российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Кремле выбирают дату для переговоров Путина и Эрдогана в Москве.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ

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