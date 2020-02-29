Преимущества игры в Вулкан Чемпион официальном сайте

В казино Вулкан Чемпион представлены популярные игровые аппараты, есть возможность получать бонусы, играть на деньги и оперативно выводить выигрыши.

Сайт клуба Вулкан Чемпион пользуется большой популярностью среди геймеров. Это обусловлено простым функционалом площадки, наличием топовых игровых аппаратов, добавлением новинок, бонусной политикой казино, возможностью быстрого выведения денег со счета, безопасностью личных данных клиентов. Запускать слоты на реальные деньги могут только совершеннолетние гэмблеры, прошедшие регистрацию на официальном сайте клуба.

Преимущества зарегистрированных клиентов Вулкан Чемпион

Чтобы начать игру на реальные деньги, геймеру необходимо создать учетную запись. Для этого нужно открыть казино Чемпион официальный сайт по ссылке https://vulcan-champ.net/ru. Сделать это можно с мобильного или браузера компьютера.

В верхней части страницы расположена клавиша «Регистрация». В анкете гэмблеру необходимо заполнить актуальный e-mail, придумать сложный пароль к счету, выбрать игровую валюту (доллары, рубли), поставить отметку возле пункта о соглашении с правилами клуба и войти в свой электронный адрес для перехода по ссылке из письма, полученного от казино. В дальнейшем на e-mail будет направляться информация с актуальными бонусами, индивидуальными акциями, новыми турнирами и лотереями.

Игроки могут выбрать более быстрый способ создания счета — вход в аккаунт социальной сети. При открытии страницы нужно разрешить получение данных клубом.

Создавая счет в казино, игрок получает возможность:

активировать бонусы — депозитные, за активность в игре;

запускать слоты на деньги;

выводить полученные выплаты;

участвовать в розыгрыше джекпота;

получать подарки по программе лояльности клуба.

Вход в персональный кабинет осуществляется под теми же данными, которые использовались во время регистрации. Геймеры могут заходить в свой счет с браузерной версии сайта, скачиваемого приложения или зеркал казино.

Пополнение счета, вывод выигрышей и бонусы

В коллекции клуба Вулкан Чемпион представлены популярные игровые автоматы, новинки, карточные и настольные игры. Чтобы запускать слоты на деньги, на счету геймера должна находится необходимая сумма для ставки.

Внести пополнение можно от 100 рублей при помощи банковских карт, онлайн-банкинга, смс-платежей и электронных кошельков. Все финансовые операции проводятся в личном кабинете, раздел «Касса».

Там же игроки могут подавать заявки на вывод выигрышей с минимальной суммой в 1000 рублей. Срок зачисления средств зависит от суммы в заявке, но не превышает 3 рабочих дней. Если клиент подает на вывод более 20 000 рублей, они могут быть зачислены сроком от 5 суток.

При выведении от 50 000 рублей игроку потребуется пройти верификацию, чтобы подтвердить персональные данные, указанные в личном профиле. Сделать это можно при отправке скан-копий или фото документов в саппорт казино. Срок проверки данных не превышает 24 часов.

Кроме реального баланса, в личном кабинете можно проверить бонусные начисления и срок их действия. Во вкладке «Бонусы» размещена информация с актуальными бонусными предложениями, правилами их получения, максимальной суммой подарка и условиями отыгрыша. На время отыгрывания бонусов выведение средств временно недоступно и возможно только после полного отыгрыша поощрения.