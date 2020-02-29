«И тебя, хорька, вылечу»: номер «Уральских пельменей» про тещу и больного зятя стал хитом в Сети (ВИДЕО)

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Очередная миниатюра популярного коллектива восхитила фоловеров.



Известный юмористический коллектив "Уральские пельмени" порадовал своих поклонников новой миниатюрой "про тёщу и Масленицу».

Как пояснили авторы сценки, «про поход к тёще на блины все знают. А сегодня по масленичному календарю зятьям положено печь блины и угощать тёщу. Но на самом деле, мы просто ищем повод опять посмотреть номер о приключениях любимой семейки, признаёмся»

Номер рассказывает ивжнтхх про то, как «любимая жена» Наташа подхватила простуду, затемпературив аж до 39,8.

"А при скольки люди умирают?" – интересуется муж Николай у супруги.

"42", – отвечает та.

"Ну так ты нормальная еще", – радуется мужчина.

Впрочем, радость его была недолгой – после отдыха с заболевшей супругой утром почувствовал себя плохо уже сам Николай.

«Самая поганая температура, 36,8» – сообщил он супруге и потребсвал срочно вызвать "скорую", которая пока доедет, уже будет "37".

Однако Наталья вызывает на подмогу мать, которая работает ветеринаром. При виде тещи, муж оживляется, заявив, что он не енот, чтобы его лечили ветеринары. «Что я тебя, хорька, не вылечу?» – заявляет теща.

В процессе осмотра «пациенту» делают укол, после чего тот благополучно засыпает в характерной позе. А явившийся с цветами тесть-отец присоединяется к заснувшему после инъекции Николаю.

«Дорогие дамы, не буду вам мешать», – говорит отец, и благополучно засыпает от двойной дозы.

Пользователи Сети отреагировали на ролик с восторгом.

«Шедевр», «Да у вас все круто и старое не мозоли, смеёшься, как в первый раз», « семейка с Ромой просто огонь!Спасибо вам!», «Класс! Вы такие все молодцы с таким удовольствием смотрим Вас!» – писали они.

К слову, менее чем за сутки пост в Instagram «Пельменей» набрал более 100 тысяч просмотров.