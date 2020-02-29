Какой сегодня праздник: 29 февраля 2020 года отмечается церковный праздник Касьян Високос

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Сегодня, 29 февраля 2020, также празднуют День Кащея-Чернобога и другие события.

Какой сегодня праздник 29 февраля 2020: церковный праздник Касьян Високос, Касьян Грозный

В качестве дня памяти святому Кассиоану достался не очень удачный день – 29 февраля. Он ведь бывает только один раз в четыре года.

В народе, високосные года считались несчастливыми, ведь именно на них чаще всего выпадали разные беды. Сюда можно отнести засыхание деревьев, раздоры, болезни и так далее.

На Руси даже говорили: Худ приплод в високосный год. Так ивжнтхх что у самого Кассиана была репутация строгого и недоброго святого. К имени этого человека часто добавляли самые неприятные эпитеты: Злопамятный, Завистливый, Грозный, Скупой. В народном календаре день Касьяна является самым страшным. Все ветра были в подчинении у святого. Он мог с легкостью выпустить их и наслать на людей.

Вместе с ветрами в дома приходила холера и чума. Крестьяне в этот день старались вообще не выходить из дома, особенно до рассвета. Также прекращались все работы. Многие старались спать подольше.

День Кащея-Чернобога

В такую дату люди чествуют самое злое божество славянского пантеона. Его мы знаем по детским сказкам и имя ему Кощей. Он является Повелителем Нави, Тьмы и Пекельного царства. Его называют богом смерти, зла и холода, богом безумия и воплощения всего плохого. Славянская вера делит мир на две половины: злую и добрую или дружественную и вражескую.

У каждой стороны есть свой бог. Чернобог олицетворяет враждебную сторону. Кощея, обычно, изображают в виде человекоподобного идола, который окрашен в черный цвет с посеребренными усами. Перед началом важных дел ему приносят жертв. Например, если люди собрались идти в военный поход. Обычно, жертвы надо приносить человеческие и кровавые, убивают рабов, пленников или коней.

Как говорят старославянские обычаи, с 29 февраля на 1 марта ровно в полночь надо тожественно раздавить в руке сырое яйцо. Именно таким образом Кощею приходит конец. Ведь его смерть олицетворяется в яйце. И поскольку это божество символизирует собой зиму, то и зима заканчивается в этот период. Язычники говорят то, что если раздавить то яйцо, которое курица снесла на Рождество, то морозов уже не будет.

Что произошло 29 февраля 2020 в России и мире?

1288 – в Шотландии вступил в силу закон – мужчина, который отказался жениться на женщине, которая сделал ему предложение, должен был заплатить штраф.

1880 – в Альпах закончено строительство железнодорожного туннеля Gotthard, соединяющего Италию со Швейцарией.

1888 – Германом Холлеритом изобретена первая электрическая вычислительная машина.

1908 – в Москве открылся клуб-кабаре Летучая мышь.

Кто родился 29 февраля 2020 из знаменитостей?