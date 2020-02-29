Сергей Лазарев с новым бойфрендом попали на видео из ночного клуба

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Певец развлекается в клубах, залечивая разбитое сердце.

Российский поп-певец Сергей Лазарев будоражит воображение столичных папарацци, появляясь в местах ночного досуга с новым приятелем – фотографом Даниилом Величко.

О том, что парни сблизились, говорят многочисленные фото на странице в Сториз певца в Instagram, автором которых в последнее время выступает 30-летний фотомастер из Саранска.

О Величко известно, что у него есть свои студии в Москве, а также в США, да и работает фотограф не только с отечественными знаменитостями, но и с ивжнтхх голливудскими селебрити.

Лазарева и Величко не раз заставали развлекающимися в заведениях Москвы.

Между тем, дома у Лазарева с его двумя детьми сидит мать. Именно на ее плечи легко воспитание родившейся в 2018 году Анны и Никиты, 2014 года рождения.

Несмотря на нескрываемую любовь к отпрыскам, другой женщины, которая смогла стать бы мамой для них обоих, певец так и не нашел. А самые длительные отношения с телеведущей Лерой Кудрявцевой – четыре года – закончились признанием певца, что он никогда не рассматривал ее как жену и мать своих детей.

По слухам, не слишком любящий ночные заведения Лазарев долгое время пытался в них забыть о предательстве партнера, с которым пережил разрыв после 15 лет отношений. Так что теперь он настроен довольно серьезно, и, по словам инсайдеров ряда СМИ, подумывал о том, чтобы сменить страну жительства.

Причем, Лазарев планировал переехать туда со всей семьей – матерью, сыном и дочкой. К чему приведут ночные загулы Лазарева и ждать ли поклонникам обещанных летом концертов, покажет время, считают СМИ.