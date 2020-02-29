Очень нравится: Энрике Иглесиас дал дочери несуществующее русское имя

Share Tweet Share Share Email Comments

44-летний певец в восторге от новорожденной дочки.



Испанский певец, 44-летний Энрике Иглесиас и его подруга на протяжении 19 лет 38-летняя российская спортсменка Анна Курникова 30 января стали родителями в третий раз. Недавно певец назвал имя новорожденной дочери, которое оказалось русским, хотя и официально несуществующим.

Новорожденную сестренку трехлетних близнецов Николаса и Люси назвали Машей (именно так, а не Мария). По словам Энрика, имя придумала жена, но оно ему «очень нравится».

«Русское имя для нашей дочки выбрала Анна, мне оно очень ивжнтхх нравится. С помощью Анны я учу русский язык и уже могу немного на нем объясняться. Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского. Надеюсь, что наши дети будут свободно владеть всеми тремя и получат возможность приобщиться к разным культурам", – рассказал изданию Lenta.ru Энрике Иглесиас.

По словам Иглеиса, третьего ребенка они с Анной не планировали, однако были рады неожиданному известию.

"После рождения близнецов мы с Анной решили, что у нас должны быть еще дети, но время, когда это произойдет, специально не планировали. Все получилось само собой, но я абсолютно счастлив", – отметил Иглесиас.