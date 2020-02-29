Прославившийся время визита Дмитрия Медведева глава алтайского сельсовета подал отставку

28 февраля стало известно о том, что руководитель администрации Санниковского сельского совета Первомайского района Владимир Молофеев, который в ноябре 2019 года встречал тогда еще председателя правительства России Дмитрия Медведева, решил покинуть свой пост. Об этом сообщает Telegram-канал «Ленина, 59», представляющий правительство Алтайского края. В сообщении сказано, что такое решение якобы было принято управленцем в связи с состоянием здоровья, а также с тем, что он уже не может быть достаточно активным на данном посту.

Владимир Молофеев 18 лет был главой сельсовета и по должности депутатом Первомайского районного Собрания депутатов. По информации из правительства края, отставка 61-летнего главы может связана с состоянием его здоровья. «Кроме этого, статус пригородного поселка требует более динамичного развития — ряд проблем по благоустройству Санниково в 2019 году подвиг инициативную группу из числа жителей села самостоятельно решать проблемы с остановками общественного транспорта, тротуарами и освещением села», — заявили на канале «Ленина, 59».

Как уточняется, решение об отставке Владимира Молофеева будет рассмотрено на внеочередной сессии депутатов Санниковского сельсовета. Ожидается, что это произойдет 5 марта. Тогда же будет назначен исполняющий обязанности главы. Вероятнее всего, им станет единственный заместитель Молофеева — Елена Ефременко.

Напомним, во время визита Дмитрия Медведева в Алтайский край 13 ноября прошлого года произошло несколько инцидентов, к которым так или иначе оказался причастен Владимир Молофеев. Так, журналисты сообщали, что к событию местные власти начали стричь траву прямо со снегом. Уже после приезда высокого гостя жительница села Санниково Татьяна Кадукина бросилась ему в ноги. Женщина пожаловалась на отсутствие в ее многоквартирном доме горячей воды. Медведев тут же распорядился решить данную проблему, попросив заняться этим губернатора Томенко лично. Тот действительно посетил сельчанку, а после отъезда премьер-министра еще раз обговорил с ней ситуацию по телефону.

Региональный следком оперативно организовал собственную проверку по данному поводу. Сама жительница села буквально через несколько часов после визита губернатора сообщила ИА «Банкфакс», что следователи уже работают у нее дома. Как выяснилось, в 2017 году Новоалтайский горсуд вынес решение, которое обязывает ООО «Санниковское ЖКХ» и ООО «Первомайские коммунальные системы» обеспечить бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года, но оно не исполнено.

Уже 14 ноября в правительстве Алтайского края состоялось совещание под председательством губернатора Виктора Томенко по вопросу возобновления горячего водоснабжения в селе Санниково. По его итогам было принято положительное решение — сообщалось, что до конца 2020 года на эти цели выделят 20-25 млн рублей.