Настоящий везунчик: житель Британии уже 8 раз обманывал смерть

37-летнего Вес Гранта могло уже с нами и не быть: мужчина на протяжении своей жизни 8 раз обманывал смерть, выходя со смертельных ловушек с высоко поднятой головой.Вес в детстве жил в Южной Африке, где было достаточно много травмирующих и опасных вещей. Позже семья переехала в пригород Плимута (Англия). В Африке опасные ситуации чередовались каждый день: в Веса стреляли из пистолета, пыряли ножом при попытке угнать авто, а в более раннем возрасте парень еле спасся во время пожара в школе, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. С огнем житель Плимута столкнулся также в 16 лет, только уже в лесу около летнего лагеря. Вес получил серьезный ожог ноги, ему пришлось пройти курс физиотерапии, чтобы вновь ходить. Был еще один неприятный случай, когда Вес учился выдувать огонь при помощи дезодоранта. Во время трюка баллон взорвался прямо возле лица. Хорошо, что глаза не пострадали.На протяжении всей своей жизни мужчина борется с проделками судьбы. Например, в Афганистане он попадал под обстрелы талибов. В армии случился сердечный приступ, а во время прыжка с парашютом порвалось две стропы. Удивительно, как после всего этого Вес ещё ходит по земле.