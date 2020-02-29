Жители Пенсильвании терпят ужасный запах неизвестного происхождения

Жители округа Делавэр и Пенсильвании не знают порою, куда деваться: возникает ужасный неприятный запах, от которого негде спрятаться. Никто не знает, откуда идет зловоние.Информация о вони поступает из разных городов штата. Так, например, известны случаи в Гленолдене, Тиникуме и Аппер Дарби. Последний город граничит с Филадельфией. Согласно комментариям местных, вонь подобна запаху топлива. Возможно, это сера, поделился с каналом KYW-TV Терри Пелхам из Гленолдена. Мужчина чувствует «аромат» сразу, как только выходит из машины, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Некоторые жители считают, что неприятный запах следует из канализации или бухты, находящейся рядом. Запах не проходит уже на протяжении нескольких месяцев. В прошлый раз проблема наблюдалась в октябре. Тогда закрыли школу в Честере и несколько компаний.Над проблемой работает следователь, однако толку пока что нет. Никто не может точно сказать, где зарождается зловоние. Мешает найти источник вони ветер, так как он разносит запах на близлежащие территории.Разводит руками и директор экстренных служб в округе Делавэр. Неизвестно, чем закончится история.